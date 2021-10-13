Reuters: Türk istihbaratı IŞİD’in iki numarası Sami Cesim’in yakalanmasına yardım etti

Türk istihbarat teşkilatı, üç güvenlik kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre kuzeybatı Suriye’de saklanan IŞİD’in eski lideri Bağdadi’nin yardımcısı Sami Cesim’in Irak güvenlik güçleri tarafından yakalamasına yardım etti.

Sozcu.com.tr

Irak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Irak uyruklu Sami Cesim’in “sınırların dışında özel bir operasyon” olarak nitelendirdiği operasyon sonucunda yakaladığını duyurdu. Ne zaman ve nerede yakalandığı konusunda bilgi verilmedi.

Cesim, canlı olarak ele geçirilen en üst düzey IŞİD liderlerinden biri. Irak hükümeti Cesim’in, ABD’nin 2019’da Suriye’nin kuzeybatısındaki düzenlediği saldırı sırasında ölen IŞİD kurucusu Ebubekir el-Bağdadi’nin yardımcısı ve şu anki lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin yardımcısı olduğunu açıkladı.

‘KİLİT ROL OYNADI’



Reuters’a bilgi veren bölgeden üst düzey bir güvenlik kaynağı ve iki Irak güvenlik kaynağı, Cesim’in kuzeybatı Suriye’de olduğunu ve Türkiye’den gelen istihbaratın Cesim’in yakalanmasında kilit rol oynadığını söyledi. Kaynaklar, gizli güvenlik operasyonlardan bahsettikleri için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Irak ve Türk hükümetlerindeki yetkililer, Cesim’in yakalanmasıyla ilgili sorulara yanıt vermediler.

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