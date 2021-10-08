Reuters: Türkiye ABD’den 40 adet F-16 istedi

Reuters haber ajansı ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Ajans, Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 satın almak için talepte bulunduğunu yazdı.

Sozcu.com.tr

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri nedeniyle gerilen ABD ilişkilerinde sıcak bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Reuters haber ajansı, Türkiye’nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD’ye talepte bulunduğunu öne sürdü.

KONGRE’NİN ONAYI GEREKİYOR



Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre siparişin değerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Satın alma, ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ve ABD Kongresi’nden onay alması gerekecek.

Türkiye geçtiğimiz yıllarda 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdan 2019 yılında çıkarılmıştı.

İlginizi Çekebilir Reuters’tan Türkiye iddiası: F-35 programına katılmak için…