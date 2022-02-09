Reuters: Türkiye’de yüksek enflasyon sosyal yardım taleplerini patlattı

Türkiye’de artan enflasyon ve yükselen fatura fiyatları aileleri sosyal yardımlara ve askıda fatura gibi uygulamalara başvurmaya mecbur bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal yardım başvurularının son bir yılda iki katına çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye’deki enflasyonun hane halkının alım gücünü sarstığını ve sosyal yardımlara başvuruların patlama yaptığını kaleme aldı.

İğneden ipliğe gelen zamlar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış, temel gıda fiyatlarının yükselmesi, düşük gelirli ailelerin sosyal yardımlara daha fazla yönelmesine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl ocak ayında İstanbul’daki askıda fatura uygulamasına başvuruların iki katına çıktığını duyururken bunun yoksulluğun iki kat arttığı anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı ocak ayında Türkiye’de enflasyonun yıllık yüzde 48,69 olduğunu duyurmuştu. Yılbaşından itibaren konutta doğalgaza gelen yüzde 25 zam ve elektriğe gelen yüzde 50 – yüzde 125 arasındaki zamlar nedeniyle pek çok vatandaş faturalarını ödemek için sosyal yardımlara başvurmak zorunda kaldı.

Sosyal yardım alan vatandaşlarla ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Reuters, Türkiye’de artan enflasyonun aileleri sosyal yardıma daha fazla yönelttiğini duyurdu.

SOSYAL YARDIM TALEPLERİ PATLADI

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, 2022’nin ilk üç haftasında 30 binden fazla yardım talebi geldiğini, pandemi önlemlerin kaldırılmasına rağmen belediyenin askıda fatura uygulamasına yapılan başvuruların geçen yıla göre iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

İmamoğlu, “Maalesef bu, yoksulluğun ve yardım isteyenlerin iki katına çıktığını gösteriyor. Bu yardımlara daha az ihtiyaç duyulan, zenginleşmiş bir İstanbul görmekten mutluluk duyarım” dedi.

‘DESTEKLE AYAKTA DURUYORUZ’

Haberde enflasyondan etkilenen ailelerle görüşülerek pek çok ailenin çocukların temel besinlerini sağlamak için kendi temel besinlerinden ve ısınma giderlerinden kıstığı aktarıldı.

Habere konu olan Esenyurt’ta yaşayan inşaat işçisi Esat Çelik, üç bebeğinin ihtiyaçlarını karşılamak ve İstanbul’daki dairesinin ipotek ödemelerini karşılamak için mücadele ettiğini aktardı.

Başlangıçta belediye tarafından corona virüsü karantinalarından etkilenen aileler için hayata geçirilen askıda elektrik faturasına başvuran Çelik, geçen yıla göre ikiye katlanan elektrik faturalarını ödemek için yardım almaya devam ediyor.

Kendi temel besinlerinden ve ısınma giderlerinden kıstığını aktaran Çelik, “Biz sadece çocuklarımızın ihtiyaçlarını alıyoruz. Ailemiz ve arkadaşlarımızın yardımıyla geçimimizi sağlıyoruz. Kredi kartlarına yükleniyoruz” diye konuştu.