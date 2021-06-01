Reyhanlı katliamında kamu görevlileri için karar duruşması: Cezaları 5 yıl ertelendi

Reyhanlı’daki patlamalarla ilgili ilgili emniyet müdürlerinin görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılandığı dava Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit, TEM eski Müdür Yardımcısı Eyüp Karaçoban ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk’in yargılanmasına devam edildi.

Ragıp Kılıç’ın alınan istihbari bilgiye ilişkin gerekli takip ve koordinasyonu sağlamayıp Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürünün konudan haberdar edilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda talimatının bulunmadığı, Nevzat Eşit ve Eyüp Karaçoban’ın gelen istihbari bilgiye ilişkin olarak ani gelişen olaylarla ilgili çalışmalar yapmayıp koordinasyonu sağlamadıkları, Murat Berk’in ise Evrak Asayiş Büro Amirliği’nde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sorumlusu olarak 7 gün 24 saat esasına göre personel görevlendirmeyip iş bölümü yapmadığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istendiği davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, eski Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Hatay TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit, TEM eski Müdür Yardımcısı Eyüp Karaçoban ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Berk’e 10’ar ay hapis cezası verdi. 4 kişiye verilen 10’ar ay hapis cezası, iyi halden 8 aya indirilerek 5 yıl süreyle ertelendi.

AVUKAT CAN: AZ CEZA KAMU VİCDANINI ZEDELEDİ

Karar duruşmasından sonra konuşan Avukat Hatice Can, ailelerin bu karara tepkili olduğunu belirterek kararı Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi.

Can açıklamasında “Biz, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmallerin tek cezayla, o dönemin güvenliğini sağlamakla yükümlü, Hatay’ın tümünün güvenliğini sağlamakla yükümlü olan görevlilerin bu kadar az cezayla kurtulması kamu vicdanını zedeledi. Biz, kamu görevlilerinin ihmalleri nedeniyle ölüme sebebiyet vermek iddiası ile cezalandırılmalarını ve her bir kişi için ayrı ayrı cezalandırılmalarını istiyorduk. Burada bitmedi. Karar için istinafa, Yargıtay’a gideceğiz. Bu nedenle bugün burada bitmedi” dedi.

AHMET TUNA: VERİLEN CEZA MÜKÂFAT

Saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna’nın babası olan Ahmet Tuna, ceza için ‘mükafat’ değerlendirmesini yaparak, cezaya itiraz edeceklerini belirtti.

Tuna, şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemizi bölmek isteyenler var buna müsaade etmedik ama davamızdan da vazgeçmedik. Kim olursa olsun ceza alsın. Çok basite aldılar bizi.

* 8 aylık ceza bence mükafat. Birileri yarın çıkacak, diyecek ki ne kadar basitmiş. Herkes ihmal yapacak. Peki biz bunu nasıl ödeyeceğiz? 53 şehidimiz var, ceza değil mükafat verildi.

* Devlet bizim devletimiz. Bizim polisimize askerimize sonsuz güvenimiz var ama ihmalin varsa çek git cezanı ye. Bomba bile bile geldi. Biz yaşadık, onlar yaşamadı.

* Karara itiraz edeceğiz. Etmezsek şehitlerimize hesap veremeyiz. Emniyet müdürü, polis kolay yetişmiyor ama ihmal yapmayacaksın görevi kötüye kullanmayacaksın.

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