Reynmen, Ece Erken’e tazminat ödeyecek

Sunucu Ece Erken’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Reynmen olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş’a açtığı tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme, Reynmen’in Erken’e 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, iki sene önce ramazan ayında cama çıkarak ezan okuduğu görüntülerini sosyal medya hesabından “Ezan okunuyor mu diye bakmaya çıktı” açıklamasıyla paylaşmış, paylaşım üzerine ezanla dalga geçtiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Sonrasında Ece Erken de Bircan Bali ile sunuculuğunu yaptığı bir televizyon programında paylaşım hakkında yorumlarda bulunlmuş, ilahiyatçı Arif Aslan ise Reynmen hakkında “Dinden çıktı” diye konuşmuştu.

“BENİ DİNDEN ÇIKARMIŞ”

Ezan paylaşımı nedeniyle eleştirilen Reynmen, kendisini eleştiren ikili hakkında sosyal medya hesabından “Bitmek bilmedi karalamalarınız, leşsiniz, ucuzsunuz” şeklinde yazılı bir paylaşımda bulunmuş, ardından yaptığı açıklamada “İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş merak ediyorum. İnşallah yarın bu story’lerimi döndürürsünüz programda. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda. Doktor Ahmet Arif Aslan da beni dinden çıkarmış tövbe etmem lazımmış. Tövbe” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklama üzerine Ece Erken, avukatı Gökçe Sobay aracılığıyla mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı.

DAVAYI KAZANDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında davacı Ece Erken’in avukatı Gökçe Sobay ile davalı Reynmen’in avukatı Alaaddin Serhan Yaman hazır bulundu.

Duruşmada Ece Erken’in avukatı, “Müvekkilimin şikayeti üzerine açılan ceza yargılamasında davalı Reynmen hakaret suçu nedeniyle yargılanmış ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Toplanacak başka bir delil kalmadığından davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Reynmen’in avukatı ise beyanında davanın reddini talep etti.

Mahkeme, Reynmen’in Ece Erken’e 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. (İHA)



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