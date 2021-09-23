REYNMEN’DEN OLAY KIYAFET





Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/KAWVEuAMu28

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Dünün en çok konuşulanlarından biri de Zeynep Bastık Açıkhava konserindeki sürpriz Reynmen ziyareti oldu! Kostümü neden çok konuşuldu? Aslı Barış ile hem kostümü, hem de ABD'de Victoria's Secret'in yeni rakibini değerlendiriyoruz… — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir