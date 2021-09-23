REYNMEN’DEN OLAY KIYAFET

Yazan:
Alaturka Online
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Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/KAWVEuAMu28
Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Dünün en çok konuşulanlarından biri de Zeynep Bastık Açıkhava konserindeki sürpriz Reynmen ziyareti oldu! Kostümü neden çok konuşuldu? Aslı Barış ile hem kostümü, hem de ABD'de Victoria's Secret'in yeni rakibini değerlendiriyoruz… — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir

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