Reynmen’den Uludağ savunması: İnsanız olur böyle şeyler

Önceki gün Uludağ’da kavga eden ve jandarma tarafından gözaltına alınırken görüntüleri çekilen Reynmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Beni mazur görün, insanız olur böyle şeyler” dedi. Reynmen, yanına gelerek kendisine el kol şakası yapanlara da sitem etti.

Adı daha önce de bir muhabire saldırmasıyla anılan Reynmen, tatil için gittiği Uludağ’da birileriyle kavga etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Reynmen, yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duruma isyan etti. Kavga görüntüleriyle gündeme geleceğini bilen Reynmen, Intagram hesabından kısa süre sonra bir açıklamada bulundu. Hikaye kısmından video paylaşan fenomen şunları söyledi: “Arkadaşlar, merhaba. Sağda solda kavga ettiğime dair haberler çıkarsa beni mazur görün, olur mu? Teşekkürler. İnsanız, olur öyle şeyler. Tamam, kendine iyi bak, by by, çok selamlar”

“PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYORLAR”

Yaşadığı kavgadan bahseden Reynmen, “Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yanımıza gelen bazı arkadaşlarımız geldikleri zaman aşağılık kompleksine bürünüyorlar. O an için kendilerini iyi hissetmek için belki de bilmiyorum ama bize psikolojik şiddet uyguluyorlar. İğrenç üsluplarıyla olsun, laubali tavrıyla olsun, el kol şakalarıyla olsun… Bizi o an bastırmaya çalışıyorlar, kendilerini daha iyi hissetmek için. Bunu yaparlarken ben tepki verince kötü oluyorum. Bu benim şanı şöhreti kaldıramadığım anlamına gelmiyor. Ben bir insanım” dedi.