Reyting sonuçları 14 Ocak: Ramo nasıl başladı? Kadın, Ramo, Hekimoğlu yarışı…

Diziler verilen aranın ardından yeni bölümleriyle dün akşam ekranlara geldi. Salı günü reyting rekabetine ilk bölümü yayınlanan Ramo da katıldı. Peki Tutunamayanlar, Çocuk, Kadın, Hekimoğlu, Ramo yarışında kim birinci oldu. İşte 14 Ocak reyting sonuçları…

Dün akşam televizyon ekranlarında en çok izlenen programlar reyting listesinin açıklanmasıyla belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi listenin en tepesinde yer aldı. Kadın dizisini ise ikinci sırada yer alan Fatih Portakal ile FOX Ana Haber takip etti. İlk bölümü izle ekranlara gelen Ramo üçüncü oldu. Hekimoğlu dizisi kendine dördüncü sırada yer buldu.

Günün diğer dizileri Tutunamayanlar ve Çocuk ise ilk 10’da yer alamadı.