Reyting sonuçları 31 Aralık: Yılbaşı akşamında reyting yarışının kazananı kim oldu?

Yılbaşı akşamının reyting sonuçları açıklandı ve günü zirvede tamamlayan programlar belli oldu. Türkiye yeni yıla eğlence programlarıyla girdi. Yılbaşı ekranında O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı birinci oldu. İşte 31 Aralık reyting sonuçları…

Reyting sonuçları açıklandı ve birinci olan yapımlar belli oldu. Yılbaşı gecesine vatandaşlar müzik dinleyerek girdi. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı birinci olurken Fox Ana Haber ikinci oldu. Yılbaşı gecesinde O Ses Türkiye özel üçüncü, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel ise dördüncü oldu. İşte reyting sonuçlarına göre sıralamaya giren diğer programlar…

Reyting sıralamasında gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert beşinci, Esra Erol’da altıncı sırada yer alırken ilk kez televizyonda gösterilen Organize İşler 2 Sazan Sarmalı dokuzuncu sırada yer aldı.