Reyting sonuçları 7 Mart: Hizmetçiler dizisi nasıl başladı? Zümrüdüanka liderliği aldı!

Yaz aylarının yaklaşmasına rağmen yeni diziler yayın hayatlarına başlamaya devam ediyor. Dün akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Hizmetçiler istediği başarıyı elde edemedi. Yakın zamanda FOX’ta başlayan Zümrüdüanka ise günü ilk sırada tamamladı. Peki Survivor ve Kuzey Yıldızı “İlk Aşk” ile Hizmetçiler dizisi kaçıncı oldu. İşte 7 Mart reyting sonuçları…

Dün akşam televizyon ekranlarında en çok izlenen programlar reyting listesinin açıklanmasıyla belli oldu. Reyting sonuçlarına göre Zümrüdüanka dizisi listenin en tepesinde yer aldı. Kuzey Yıldızı “İlk Aşk” dizisi ise ikinci sırada yer alırken, başarılı iki dizisi Survivor takip etti. İlk bölümü izle ekranlara gelen Hizmetçiler ise sekizinci oldu.

Total reyting sonuçlarına göre ilk 10 program şu şekilde; 1. Zümrüdüanka (FOX), 2. Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Show TV), 3. Survivor (TV8), 4. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu (FOX), 5. Kuzey Yıldızı İlk Aşk (ÖZET) (Show TV), 6. Zümrüdüanka (ÖZET) (FOX), 7. Show Ana Haber (Show), 8. Hizmetçiler (Kanal D), 9. ATV Ana Haber (ATV), 10. Kim Milyoner Olmak İster (ATV)

HİZMETÇİLER DİZİSİNİN İLK BÖLÜM KARNESİ

Hizmetçiler ilk bölümüyle AB sıralamasında beşinci olurken, total sıralamasında sekizinci oldu. Hizmetçiler dizisi yayın hayatının ilk bölümünde beklentinin altında kaldı.