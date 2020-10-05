Rezerv kasası boş borç için kaynak yok

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Ekonomi Profesörü Steve Hanke, Türkiye’de gerçek enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin aksine yüzde 11.77 değil, yüzde 37.87 olduğu yorumunda bulundu.

Kendi yöntemiyle yaptığı hesaplamaları Twitter’da paylaşan Hanke, Türkiye’nin 3 Ekim için ölçülen yıllık enflasyon verisinin yüzde 37.87 olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonu yıllık yüzde 11.77 olarak bildiriyor. Ancak benim baz aldığım yüksek frekanslı veriler ve PPP prensiplerine (satın alma gücü paritesi) göre resmi olarak açıklanan bu oran, gerçek enflasyon oranının üçte biri bile değil” dedi.

ENFLASYON BEKLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verisini yıllık yüzde 11.77 olarak açıklamıştı. Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) eylül ayı artışı bugün açıklanacak. Kurdaki artışın nihai fiyatlara yansımasının enflasyonu yükselteceği öngörülüyor. Analistlerin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon tahminleri ise yüzde 11.79 ile yüzde 13 bandında yer seyrediyor. Aylık enflasyonda ise tahmin aralığı yüzde 1.01-yüzde 2.10 bandında bulunuyor.

DIŞ BORÇ BÜYÜK

Hanke, geçtiğimiz ay VOA Türkçe’ye çarpıcı yorumlarda bulundu. Türkiye’nin dış borcuna dikkat çeken Hanke, “Elde bu borçları ödeyecek yeterli kaynak yok” dedi.

Türkiye’nin önümüzdeki birkaç ay içinde ödemesi gereken dış borcunun olduğuna da dikkat çekerek şöyle devam etti: “Türkiye’nin şu anda yabancı rezerv kasası neredeyse bomboş. Önümüzdeki birkaç aylık dönemde ödemesi gereken çok fazla borcu var. Cari açık da çok yüksek. Türkiye köşeye sıkışmış durumda. Borçları ödeyecek yeterli kaynağı yok. O nedenle tek yapılabilecek şey dış borcu daha yüksek faizle geri ödemek. Türkiye tam bir ikilemle karşı karşıya.”

GELİŞEN ÜLKELERİN ANALİZİNİ YAPIYOR

Gelişmekte olan ekonomilere ilişkin analizleri ve döviz kuru tahminleri ile tanınan John Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke ‘zımni enflasyon modeli’ ismini verdiği çalışmasında dolar kuru üzerinden satın alma gücü paritesi (SGP) değerini de hesaba katarak enflasyon rakamını tespit ediyor. Hanke’nin yöntemi, kur geçişkenliği oranını bire bir kabul etmesi ve tüm fiyatlar için dolar varsayımı yapması nedeniyle bazı ekonomistler tarafından kabul edilmiyor.