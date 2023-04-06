Rezidansta işkenceye 9’ar yıl hapis cezası

Olay, geçen yıl 8 Nisan’da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki rezidansta meydana geldi. Merve K. eski sevgilisi Murat Demirci’nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Merve K., dairede Demirci’nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci’yle karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.’ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

Merve K. adını Eda olarak değiştirdi.

Murat Demirci’nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten Merve K., ifadesinde, “Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek ‘Merve K. bu’ diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş” dedi.

37’ŞER YIL HAPSİ CEZASI İSTEMİ

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında ‘birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit’, ‘yağma’, ‘hakaret’, ‘cebir’, ‘mala zarar verme’ ve hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 37’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İSMİNİ ‘EDA’ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Yargılama sürecinde adını Eda olarak değiştiren Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci hakkındaki şikayetinden vazgeçerken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

3 sanık hakkında bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar ve Eda K. katılmadı. Mahkeme heyeti, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci’ye ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçundan 6’şar yıl, ‘tehdit ve hareket’ suçundan 2 yıl 6’şar ay, ve ‘yağma’ suçunu ‘yaralama’ suçu olarak değerlendirerek 16 ay 15’er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 3 kişiye ‘mala zarar verme’ suçundan ise beraatına karar verdi.

Sanıkların, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci’nin başka bir eski sevgilisi Demet A.’ya da işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41’er yıla kadar hapis cezası istenen davası ise sürüyor. (DHA)