‘Rezillik!’ İki gün önce açılışını yapılan tarihi çarşıyı su bastı

Kayseri’de yaklaşık 7 ay süren yenileme çalışmalarının ardından 2 gün önce AKP’lilerin katıldığı törenle yeniden hizmete açılan Tarihi Kazancılar Çarşı’sını yağmur suyu bastı. Adeta bir şelaleyi andıran şekilde çarşı içerisine dolan suları görüntüleyen bir esnaf, “Evet, rezillik… Özhaseki, ‘gondollarla gezdireceğim’ diye söz vermişti, sözünü tutuyor” diye sitemde bulundu.

Müslüm EVCİ

Kayseri’de etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurdan yenileme çalışmaları yapılarak 2 gün önce yeniden hizmete açılan Kazancılar Çarşısı da nasibini aldı.

Yaklaşık yarım saat yağan yağmurun ardından tarihi çarşının duvarları arasından sızarak içeri dolan yağmur suları esnafı zor durumda bıraktı.

“REZİLLİK”

Adeta bir şelale gibi içeri dolan yağmur sularını görüntüleyen bir çarşı esnafı, “Burası yeni açılan Kazancılar çarşımız. Mükemmel şekilde ledlerin oradan yağıyor. Açılışı mükemmel şekilde yaptılar. Kaç milyon harcadılar. Evet, rezillik… Özhaseki, ‘gondollarla gezdireceğim’ diye söz vermişti, sözünü tutuyor. Maşallah, başka bir şey demiyorum” siteminde bulundu.

“YARIM SAAT YAĞAN YAĞMURDAN SONRA ESNAF PERİŞAN”

Kazancılar Çarşısı önünde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel de, gördüğü manzaraya tepki gösterdi. “2 gün önce açılışı yapılan Kazancılar Çarşısı’nın restorasyonu bugün sınıfta kaldı” diyen Yücel, şunları söyledi:

“Yarım saat yağan yağmurdan sonra esnafımız perişan. Bütün üst kattan gelen yağmur suları aralardan bacalardan ve boruların yan taraflarından Kazancılar’ın içerisine şelale gibi aktı. Açılışı yapmak AK Parti‘ye, sorunları hatırlatmak yine bizlere kaldı.

2 gün önce yapmış olduğunuz açılışı dikkat edip teslim alan müfettişler ve uzman arkadaşlarımız yeterli görmedikleri konularda uyarmış olsaydı burası teslim alınmamış, açılışı yapılmamış ve bugünde böyle şelaleler içerisinde kalmış bir yer olmayacaktı”

“BU İŞİ YAPANLARA HESAP SORULMALI”

Çarşı içerisine dolan yağmur suyu nedeniyle esnafın perişan olduğunu ve bu işi yapanlardan hesap sorulması gerektiğini kaydeden İYİ Partili Yücel,

“2 gün içerisinde yapılan yerin bugünkü durumunu şu an kayıtlarda görüyorsunuz. Esnaf perişan ve tahmin ediyorum belediye mahcup. Ama bu işi yapan arkadaşlara mutlaka kanuni yoldan hesaplarının sorulması gerekir.

Kayseri halkının vergileriyle yapılan burası Kayseri’ni gururu. Yaz döneminde misafirlerimize açtığımız dönemde böylesine bir tabloyla karşılaşmak bizleri üzdü. Biz buradan fırsatçılık yapmak istemiyoruz.

Ama yaptığınız işler buysa sizlere hatırlatmak istiyoruz. Mutlaka yaptığınız ihalelerde, işleri alan taşeronların işlerini teslim alırken yetkili arkadaşlar bunlara onay verirken içlerine sinmeli. Bakın 2 gün içerisinde onay verilen yerin durumu bu” şeklinde konuştu.

AÇILIŞINA VALİ VE AKP’Lİ SİYASİLER KATILMIŞTI

Osmanlılar zamanında yapılan en büyük çarşılar arasında yer alan Kayseri Kapalıçarşısı’nın içerisinde bulunan Kazancılar Çarşısı, AKP‘li Melikgazi Belediyesi tarafından yaklaşık 7 ay süren yenileme çalışmalarının ardından 2 gün önce yeniden hizmete açılmıştı.

Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve vatandaşlar katılmıştı.