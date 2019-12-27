Ridvan Dilmen: ‘Beşiktaş taraftarı makara yapıyor!’

Beşiktaş, Süper Lig’de 17. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği’ni konuk ederken Rıdvan Dilmen karşılaşmayı yorumladı. Dilmen, Hakem Fırat Aydınus’un kararlarına tepki gösteren taraftar hakkında konuşurken “Beşiktaş taraftarlarına helal olsun. Fırat Aydınus ile kafa yapıyorlar. Tarihe geçtiler bugün. Tekrar söylüyorum, helal olsun Beşiktaş taraftarına” dedi.

Beşiktaş taraftarlarından Fırat Aydınus ve VAR tepkisi! Süper Lig`in 17.haftasında Beşiktaş`ın Gençlerbirliği`ni ağırladığı maçta siyah beyazlı taraftarlar hakem Fırat Aydınus ve VAR kararlarına tepki gösterdi. Maçın ilk yarısında konuk ekip iki kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı taraftarlar, ikinci kırmızı karttan sonra büyük tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen, Nadir Çiftiçi’nin itirazları nedeniyle kırmızı kart gördüğü pozisyonu “Vida faul yapıyor, Beşiktaş taraftarı bırak faulü, kartı vermediğini de biliyor hakemin. İtiraz ediyor, insansın, edersin. Sarı kartı veriyor, sonra onunla uğraşma artık. Küfür ettiyse katılmam ama zaten adamı bitirmişsin, %100 kartlık pozisyonu vermedin. Uğraşma” şeklinde yorumladı.

Deneyimli yorumcu “Beşiktaş taraftarı Fırat Aydınus ile, MHK ile, Türk futbolu ile makara yapıyor. Ahmet beyin yaptığı mı daha çok can acıtır, Beşiktaş taraftarının yaptığı mı?” ifadelerini kullandı.