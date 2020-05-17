Rıdvan Dilmen: Bir bilmece soruyorum… 3 harfli, arının yaptığı?

‘KAFESTEN BIRAKILMIŞ KUŞ GİBİ’

“Benim fikrim şöyle. 65 yaş üzeri büyüklerimiz, amcalarımız, ağabeylerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz çocuk gibi dışarıda, nefes almaya çıktı. Güneşlenmeye çıkarken gölgeleniyorlar. 60 gün içinde, 2. kez çıkabildiler. Neden? Korumak için. Kurallara uymaya çalışıyorlar. 3-4 gün önce de 14 yaş altı, sonra 15-20 yaş arası gençlerimiz çıktı, parklarda gitar çalıyorlar, top oynuyorlar. Kafesten bırakılmış kuş gibi. Evde para kazanıyorlar mı? Hayır, belki sıkılıyorlar, üzülüyorlar. Kurallara uydukları için teşekkür ediyoruz, hepimiz için yapıyorlar.”