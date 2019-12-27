Rıdvan Dilmen: Helal olsun, Fırat Aydınus ile kafa yapıyorlar

Rıdvan Dilmen Beşiktaş’ın 4-1 kazandığı Gençlerbirliği maçını NTV’deki canlı yayında değerlendirdi. Beşiktaş taraftarlarının maçın hakemi Fırat Aydınus ile kafa yaptığını kaydeden Dilmen, galibiyetin mimarı Atiba için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamalarından satır başları:

‘GÖRÜLMEMİŞ KAHRAMAN GİBİ OYNUYOR’

”Gençlerbirliği çok önemli 3 oyuncusu yoktu. Ona rağmen pozitif futbol oynamaya çalışan oyun oynadılar. Gollü oynuyorlar. Beşiktaş, kendi evinde Malatya maçını kaybetti. Üstüne Fenerbahçe yenilgisi olunca bir domenize oldular. Beşiktaş için bu maçı kazanmak önemliydi. Kayserispor maçında santrfor vuruşu gol attı. Fenerbahçe derbisinde 1 gol attı. Bugün 1 gol, 3 asist. Görünmeyen değil, görünen kahraman. Atiba görülmeyen kahraman gibi değil, görülmemiş kahraman gibi oynuyor. Atiba’nın Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay, Metin, Ali, Feyyaz, Sergen gibi iz bırakacağını düşünüyorum. Galatasaray’da Muslera, Fenerbahçe’de Alex, Beşiktaş’ta Atiba… Alex kadar iz bırakacağını düşünüyorum.”

‘EN AZ 5 OYUNCUYA KART GÖSTERMESİ LAZIMDI’

”Beşiktaş taraftarı ne diye bağırdı? Vida’nın pozisyonunda faul var vermedi. Bağırmaya başladılar ‘Eyyam Yapma Fırat Aydunus’ diye. Gençlerbirliği bağırsa ne kadar bağıracak ki. Gençlerbirliği’ne ilk yarı en az 5 oyuncuya kart göstermesi lazımdı. Yıllardır MHK konuşulur, radikal karar almazsanız, gençlerin önünü açmazsanız düzelmez bu.”

‘AHMET BAŞKAN TARAFTARIN GAZINI ALMAK İÇİN AÇIKLAMA YAPTI’

”Mete Kalkavan çağırmış olsa idi bu sızdırılıp gitmediği konuşulurdu. Fnerbahçe maçını Cüneyt hoca iyi yönetmedi, kabul ediyorum. Kulüpler başarısızlıklarını bir yerlerde arıyorlar. Abdullah Hoca bir açıklama yaptı. Taraftar bir baskı yapınca ‘aman ben yandım’ dedi. Ahmet başkan taraftarın gazını almak için açıklama yaptı. MHK her türlü çok kötü gidiyor. Fırat Aydınus son haftalarda çok kötü maç yönetiyor. Şu maçı Ali Palabıyık, Ali Şansalan’a veremez. Biliyor bu adamlar gördüğünü çalıyor.”

‘ÇOK SIKINTILI GEÇER’

”Ligin ikinci yarısı çok sıkıntılı geçer. Bence Nihat bey ‘ben nereden geldim buralara‘ diyor. Sıkıntılı çünkü. Beşiktaş, Atiba’nın dışında varlık göstermediğini biliyor. Taraftar da biliyor. Devre arası bir şanstır. Mutlaka MHK’nin olayları değerlendirmesi lazım.”

‘2020-21 SEZONU İÇİN KUPA FİKSTÜRÜ DEĞİŞMELİ’

“Türkiye 1.Lig’in de 3’üncü ile 6’ncı oynamasında 3’üncü takımın bir avantajı olmalı. Mesela Adana Demirspor 3’üncü, Keçiörengücü 6’ncı tamamladı. Maç Adana’da oynanmalı, kazanan finale çıkmalı. 2020-21 sezonu için kupa fikstürü değişmeli.”

RIDVAN DİLMEN’İN İLK YARI DEĞERLENDİRMELERİ:

”Beşiktaş taraftarlarına helal olsun; Fırat Aydınus ile kafa yapıyorlar, makara yapıyorlar. Bugün Beşiktaş taraftarı tarihe geçti. Ezilen bir hakem gördüler, içlerine sindiremediler. Yüzde 99.9 Beşiktaş bu maçı kazanır. 2. pozisyonda VAR hakemi doğru yaptı, sakatlamaya yönelikti. Ben kırmızı değil demem asla. Bugün Beşiktaş taraftarı güzel bir imza atmıştır. Doğru, haklı şekilde, fair play içinde şahane şekilde MHK ve TFF camiasını eleştirmiştir. Antrenörünü ve kendi oyuncusuna da yapmıştır bunu.”

”Vida faul yapıyor, Beşiktaş taraftarı bırak faulü, kartı vermediğini de biliyor hakemin. İtiraz ediyor, insansın, edersin. Sarı kartı veriyor, sonra onu kollama artık. Küfür ettiyse katılmam ama zaten adamı bitirmişsin, %100 kartlık pozisyonu vermedin. Kollama. Gençlerbirliği’nin oyunu ve Beşiktaş taraftarının duruşu beni etkileyen şey. Bu maç artık 2-1 de, 3-1 de bitse beni ilgilendirmiyor.”