Rıdvan Dilmen: ‘Perşembe gününe kadar susacaksınız, sonra tak diye atlayacaksınız! Yok öyle…’

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı’nda bir araya gelirken 0-0 sona eren seyircisiz derbiyi Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Dilmen oyunu, “Dağ fare doğurdu. Hem Trabzonspor – Başakşehir, hem de Galatasaray – Beşiktaş maçından 1’er puan aldılar. Bu 1’er puanlardan en büyük zararı Beşiktaş gördü ve bence Beşiktaş şampiyonluk yarışından koptu. Galatasaray için de kayıptır tabi” şeklinde değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen maçların ertelenme tartışmasıyla ilgili olarak da “Perşembe gününe kadar hangi başkan veya teknik direktör maçlar ertelensin dedi? Diyen varsa helal olsun. Bu virüs buraya 18:55’te mi geldi. Bu maçların seyircisiz oynanma kararı perşembe 19:00’da alındı. Aynı gün 12:00’de Nihat Bey ‘Seyircili oynanacak’ dedi. 19:00’daki açıklama sonrası ‘Neden ertelenmedi?’ dediler. Virüs 72 saat önce mi çıktı? Salı günü bu ligler oynanmasın deseydiniz anlardım” dedi.

Dilmen ayrıca, “Perşembe gününe kadar hangi başkan, hangi teknik direktör maçlar ertelensin dedi? Perşembe gününe kadar susacaksınız, sonra tak diye atlayacaksınız. Böyle bir şey yok!” diye konuştu. İLGİLİ HABER Fatih Terim derbi sonrası sert konuştu: `Hiç mi Allah`tan korkmuyorsunuz?`

‘Nedir bu kadar tepki?’

Fatih Terim’in tepkisi üzerine de konuşan Dilmen, “Devlet, 80 tane bilim adamıyla konuşmuş ve bu kararı almış. Dua mı edecekler biri ölsün diye? Nedir bu kadar tepki? Bunun altı tehlikeli, bu işi başka boyutlara götürmek isteyen birileri var, Galatasaray için söylemiyorum. Bu iş TFF’yi, beni, seni aşar” ifadelerini kullandı.