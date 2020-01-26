Rıdvan Yılmaz: ’10 yıldır Beşiktaş’tayım, hep bu günü bekliyordum…’

Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe yeni stadının ilk maçında Beşiktaş’ı konuk etti. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde oynanan maçta kazanan 2-1’lik skorla ev sahibi Göztepe olurken siyah-beyazlılarda yenilgiye rağmen dikkat çeken isim genç oyuncu Rıdvan Yılmaz oldu.

Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de çıktığı maçta kendi performansını da değerlendiren Rıdvan Yılmaz, “10 seneden beri Beşiktaş’ın içerisindeyim, hep bu günü bekliyordum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım, hocalarım bana güvendi, sağolsunlar, şans verdiler. Camiamıza uygun olursak, ne mutlu bana” ifadelerini kullandı.

2001 doğumlu sol bek Rıdvan Yılmaz müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken “Burada galip gelmek isterdik, takım olarak üzgünüz. Camiamız kötü bir süreçten geçiyor, umarım toparlanacağız, tekrar şampiyon olduğumuz seneler gibi oynayıp, şampiyon olmak istiyoruz” dedi.