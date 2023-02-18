Riera’dan Fatih Terim itirafı! “Gel buraya en iyilerle öğreneceksin demişti”

Galatasaray’ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörlerinden Albert Riera, Slovenya’da Olimpija’nın teknik direktörlüğünü yapıyor. İspanyol teknik adamın çalıştırdığı Olimpija en yakın rakibi Celje’nin 14 puan önünde 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Albert Riera, İspanya’dan AS’a özel bir röportaj verdi. İspanyol teknik adam Galatasaray’da yaşadığı oyunculuk ve antrenörlük deneyimine dair açıklamalarda bulunurken Fatih Terim hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Albert Riera, Fatih Terim hakkında şunları söyledi:

“Futbolcu olduğumda onunla birlikte çalışma fırsatım olmuştu ve onu çok iyi tanıyordum. Antrenörlük kursuna gittiğimizde beni arayarak ‘Gel buraya en iyilerle öğreneceksin’ demişti. Onunla ve kulüple çok iyi bir ilişkim var.”

“DAHA ÇOK TAKTİK KONUŞULUYOR”

“Başka bir kuşaktan teknik direktörler kendi tarzlarını empoze etme zihniyetine sahiptir. Artık çok daha fazla bilgiye sahipsiniz, analistin rolü daha önemli ve taktik kısım hakkında daha çok konuşuluyor. Bir B planına, bir C planına sahip olmaya zorlanıyorsunuz…”

“TERİM’E HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ KİM SÖYLEYECEK”

“Tarzını iyice oturtmuş bir takım, 2010’un ve 2022’nin İspanyol takımı oldu. Belli ki Fatih Terim her şeyi kazanmış ve ona neyi değiştirmesi gerektiğini kim söyleyecek… Ve bu böyle. İki yıl önce Beşiktaş’ın bir gol gerisinde ikinciydik ve dominanttık. Ben oyuncuyken 2011’de oynadığımız gibi oynuyorduk.”

G.SARAY KARİYERİ

2011-2014 yılları arasında Cimbom’da top koşturan, futbol hayatının son yılını Slovenya’da Zavric ve Koper takımlarında geçiren Riera, antrenörlük macerasına Sarı-Kırmızılılar’da 2020-21 sezonunda Fatih Terim yanında başlamıştı. Terim’in yanında 46 maça çıkan 40 yaşındaki antrenör, Torrent’le de 19 maçta saha kenarında yer aldı. Olympiakos’tan 2011 yılında Galatasaray’a transfer olan Albert Riera, sarı-kırmızılı formayla, 80 maçta süre alırken 4 gol ve 10 asist kaydetmişti.