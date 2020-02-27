Rifat Sarıcaoğlu’ndan ‘Spermlerimi çaldılar’ iddiası

Bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan Rifat Sarıcaoğlu’ndan, Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’e şok suçlama. Sarıcaoğlu, şu an ikinci kez hamile olan Gürsel’in, spermlerini çaldığını iddia etti.

Model Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’in adı bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan evli ve bir erkek çocuk sahibi Rifat Sarıcaoğlu ile anılmaya başlamış ve kısa süre sonra da Gürsel’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.



Bu iddialardan sonra, yaklaşık dört yıl önce tüp bebek yöntemi ile kızı Sera Venüs’ü kucağına alan, babasının da Rifat Sarıcaoğlu olduğunu söyleyen Gürsel, tepkiler karşısında açıklama yapmış ve “Türkiye’de bildiğim bir tane Rifat Sarıcaoğlu var. Onun minik kızının adı da Sera Venüs Sarıcaoğlu. Kendisi bizim 5 yıllık halen süren ilişkimizin aşk meyvesi. Bu gerçeği hala inkar eden, kabullenmeyen ve hatta kızımızın nüfus cüzdanını görüp ‘Orada yazan Rifat başka Rifat, 1 tane Rifat yok ki, iftira bu, onun kızı yok, olamaz’ diyen teyzeler var” diyerek ilişkilerinin doğru olduğunu, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak göstermiş oldu…

BURÇE GÜRSEL İKİNCİ KEZ HAMİLE!

Magazin gündemi ilk bebekle ilgili haberleri yeni yeni unutmaya başlamışken Gürsel yaptığı açıklamada ikinci kez hamile olduğunu söyledi. Genç kadın ikinci bebeğinin babasının da Rifat Sarıcaoğlu olduğunu ve bu kez tüp bebek yöntemi ile değil tamamen doğal yollarla olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Instagram’daki Sarıcaoğlu’na ait olduğu söylenen hesaptan bir açıklama yapıldı. Açıklama sosyal medyanın diline düştü, alay konusu oldu…

“Sevgili eşim Tülay beni bilip tanıyor” diye başlayan açıklama şöyle devam ediyor: “İnternette bazı kendini bilmez kişiler hakkımda saçma sapan şeyler yazıyorlar. Benim oğlum Ata’dan sonra çocuğum olmadı. Bir kaza geçirmiştim doktorlar bir daha olmaz dedi… Tülaycığımla ben Ata’mızı tek çocuğumuz olarak büyüttük ve başka çocuk düşünmedik. Birkaç sene evvel Burçe adında bir kişi Maltepe köprüsünde yürürken eterle bayıltarak spermlerimi çaldı. Kıbrıs’ta özel bir laboratuvarda yasadışı yollarla spermlerimin üzerinde deneyler yaptı ve tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Şimdi benden ikinci bebeği beklediğini ve bebeğin doğal yollarla olduğunu söylemiş. Böyle bir şey mümkün değil çünkü benim 17 yıldır cinsel hayatım yok. Bunları açık açık yazdığım için özür dilerim ama ortada iğrenç dolaplar dönüyor gördüğünüz gibi! Bu çocuk eğer benden ise spermlerimi dondurup hamile kaldığını düşünüyorum. Kendisi hakkında ve doktoru hakkında davacı olacağım. Tülay’ımla kurduğumuz bu güzel yuvanın bozulmasına asla izin vermeyeceğiz.”

Bu yazı sonrasında hesaptan yeniden bir paylaşım yapıldı. Bu kez Burçe’nin, Sarıcaoğlu’nu ve ailesini tehdit ettiği yazıldı. Hatta Rifat Bey silah zoruyla evde tutulduğunu yazdı… Bu paylaşımları yapanın Rifat Bey’in eşi Tülay Hanım olduğu, hesabı kendisinin yönettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Konuya sosyal medya da sessiz kalamadı. Yapılan açıklamanın son derece talihsiz olduğunu, bu hikayeden bir film dahi çıkabileceğini yazanlar dışında olayı espri konusu haline getirenler de oldu. Pek çok kişi yaşananları ‘Palu Ailesi’nin hikayesine benzetti. Kimi “Aman ha, köprülerde tek başınıza gezmeyiniz”, “Birini bayıltınca sperm salımı mı oluyormuş”, “Gören de Brad Pitt’in spermi çalındı sanacak”, “Peki spermlerinin çalındığını nasıl anlamış” ve “İkinci Erol Büyükburç vakası… Onun spermlerini de uzaylılar çalmıştı” şeklinde yorumlarla değerlendirdi.