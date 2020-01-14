Rihanna fermuarı çekti!

Giyim ve plaj koleksiyonuyla moda dünyasına adım atan Rihanna, önceki gün kırmızı iç çamaşırıyla çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Rihanna bu paylaşımların ardından bu defa Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulundu ve tanıttığı çamaşırın üst kısmındaki fermuarın sadece göstermelik olmadığını ispatladı. Rihanna bu hareketiyle kendi markasının ürünlerinin sadece görsel değil aynı zamanda işlevsel olduğunu da göstermiş oldu.