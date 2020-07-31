Rihanna’dan yıllar sonra gelen MET Gala itirafı: Herkes bana gülecek diye düşündüm

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, 2015’de katıldığı Metropolitan Museum of Art’ın, Costume Institute adlı kanadı yararına düzenlenen MET Gala’da tercih ettiği kıyafetiyle ilgili yıllar sonra konuştu.

Kendini ‘palyaço’ gibi hissettiğini itiraf eden ünlü şarkıcı, Access dergisine yaptığı açıklamada, “Otomobilden indiğimde çok korktuğumu hatırlıyorum, çünkü çok abartılı olduğumu hissediyordum. Kırmızı halının önünden otomobille geçerken kıyafetleri görüyordum. ‘Aman Tanrım, ben bir palyaçoyum, insanlar bana gülecekler’ diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Barbadoslu şarkıcı, Guo Pei imzalı elbisesiyle o yıl Vogue dergisinin de kapağını süslemişti ancak kıyafeti sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Kıyafet omlete, pizzaya benzetilmiş; sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının fotoğraflarında çeşitli oynamalarla komik görseller yaratmıştı.

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