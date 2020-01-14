Rise of Empires Ottoman fragmanı yayınlandı! Rise of Empires Ottoman ne zaman başlayacak?

İstanbul’un fethini konu alan Rise of Empires: Ottoman belgesel dizisinden ilk fragman yayınlandı. Netflix, yeni belgesel dizisinde başrolleri Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaşılıyor. Rise of Empires: Ottoman, 24 Ocak 2020’de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak.
Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı.
RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN FRAGMANI
[embedded content]
RİSE OF EMPİRES OYUNCULARI
Son güncelleme: 11:46 – 14.01.2020