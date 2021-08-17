Risk haritasında 4 ilin durumu değişti

Coronayla mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmasında 4 ilin daha rengi değişti. Ardahan, Çorum ve Mersin düşük riskli iller arasına girerek mavi renge döndü. Şırnak’ta ise en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 65’in üzerine çıktı. Türkiye’de corona vakaları ise son günlerde artışta. Dünya sıralamasında ise Türkiye yedinci sırada bulunuyor.

Türkiye’de aşılama çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar yapılan aşı sayısı 85 milyon doza ulaştı. Risk haritasında ise 4 ilin durumu değişti.

Yeni gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin’in düşük riskli iller arasına girerek mavi renge döndüğünü belirtti. Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

MAVİ İL SAYISI 31’E YÜKSELDİ

“Ardahan, Çorum ve Mersin düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 31’e yükseldi.”

ŞIRNAK’A DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Şırnak’la ilgili de, “Şırnak, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın güncel verilerine göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.04, ikinci doz ortalaması yüzde 54.42, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 85 milyon 564 bin 637 oldu.

VAKA SAYISI 21 BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlığın açıkladığı güncel tabloya göre, son 24 saatte, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 183 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

DÜNYA’DA YEDİNCİ SIRADAYIZ

Türkiye corona vakalarında dünyada yedinci sırada bulunuyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı 6 milyonun üzerinde. Coronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 507’ye yükseldi.

Vaka sıralamasında ilk sırada ise ABD bulunuyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı 37 milyon 793 bin 944. Corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 639 bin 461. ABD’yi sırasıyla Hindistan, Brezilya ve Rusya takip ediyor.

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