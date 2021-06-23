Riskleri azaltmak için dövize yattılar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gelişen ekonomilerdeki şirketlerin doların kuvvetlenmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Türk şirketlerinin bu risklere daha fazla açık olduğunu vurguladı. Türk şirketlerinin döviz borçları ile gelirleri arasındaki uyumsuzluğu daha fazla nakit döviz tutarak azalttıklarını, bununla birlikte döviz borçlanmalarının hâlâ yaygın olduğunu bildiren kurum, bu borçlanmaların her zaman etkin şekilde hedge edilmediğini veya döviz cinsinden gelirler ile dengelenmediğini de vurguladı.

DÖVİZ BORCU GERİLEDİ

Dün yayınladığı raporda Türk şirketlerinin kur riskini azaltmak için adımlar attığını ve 2017 yılında yüzde 71 seviyesinde bulunan döviz cinsi borcun yüzde 53’e gerilediğini belirten Fitch, döviz cinsinden gelirlerin de yüzde 26’dan yüzde 31’e çıktığına işaret etti. Ayrıca şirketlerin döviz cinsinden borçları ile gelirleri arasındaki uyumsuzluğu daha fazla nakit döviz tutarak azalttıklarını belirten kurum, 2017’de yüzde 55 olan nakit içindeki döviz oranının yüzde 76’ya yükseldiğini vurguladı.

10 YILDIR KAYIP VERİYOR

Türk şirketlerinin döviz kuru risklerinin geçtiğimiz 10 yılda Türk Lirası’nda yaşanan şiddetli değer kayıplarıyla ön plana çıktığını belirten Fitch, 2013’te dönemin ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin tahvil alımlarının azaltılacağı yönündeki açıklamasıyla yaşanan ‘taper tantrum’ fırtınasına ve 2018’den bu yana devam eden volatilite nöbetlerine işaret ederek, FED’in varlık alımı azaltımına yıl sonuna doğru başlayacağını beklediklerini ifade etti. Raporda, “Eğer lira kötüleşir ise, döviz gelir ve döviz borç uyumsuzluğu olan şirketlerin döviz cinsinden borçlarını yerel para cinsinden gelirleri ile servis etmeleri gerekebilir” uyarısında bulunuldu. Rapora göre Fitch’in incelediği Türk şirketlerinin döviz cinsi borçlarının oranı ortalama yüzde 70 seviyesindeyken döviz cinsi gelirlerinin oranı yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

‘ŞİRKETLER FİYAT ARTIŞLARINI TÜKETİCİYE YANSITABİLİYOR

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in raporunda Türk şirketlerinin yükselen fiyatları tüketicilere yansıtabilme kapasiteleri olduğu da vurgulandı. Raporda döviz cinsi gelirleri döviz cinsi borçlarını karşılamayan şirketler için bunun riskleri azaltan en büyük faktör olduğu vurgulandı. Kurun hızlı değer kaybına uğradığı dönemlerde kısa vadeli risklerin daha ön plana çıktığını ifade eden kurum, Türk şirketlerinin benzerlerine kıyasla kısa vadeli borçlanmaya daha bağımlı olduğunu dile getirdi.