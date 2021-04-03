İSTANBUL (AA) – Ritmik Cimnastik Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı.

Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ve iki gün sürecek organizasyonda gençler kategorisinde 30, büyüklerde 16 olmak üzere toplam 46 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, Ritmik Cimnastik Milli Takım Koordinatörü Ülker Şule Bağışlıyan ile milli sporcular Nilgün Sarıoğlu ve Duru Duygu Usta, organizasyonla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2020'de çok önemli başarılara imza attıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirten Derviş Çatalbaş, "Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonları çıkarttık. Bu organizasyonda yarışan sporcularımızın içinde, büyükler kategorisinde olimpiyat kotasını kovalayan isimler var. Sporcuların başarı süreçlerini pekiştirdiği ve hatalarını da en aza indirdiği bir şampiyona olmasını diliyorum. Bütün branşlarda olimpiyatlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Başarılı projeler üretmeye devam edeceğiz. Kızlarımıza çok güveniyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli cimnastikçilerin son dönemde elde ettiği şampiyonluklara dikkati çeken Kubilay Kalaycıoğlu, "Böyle bir tesiste bu turnuvanın yapılmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Cimnastik Federasyonunun son dönemdeki başarılarına biz de ortak olabilirsek, ne mutlu bizlere. İnşallah bu turnuvada mücadele edecek sporcular, önümüzdeki yıllarda uluslararası başarılar elde edecek. Bunun heyecanı içindeyiz. Sağlıklı bir turnuva olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ritmik cimnastikte son 4-5 yılda büyük aşama kaydettiklerini vurgulayan Ülker Şule Bağışlıyan ise "Ritmik cimnastik, 1982'de Türkiye'ye geldi. Ben de ilk sporculardan biriyim. O zaman ülkemize Bulgar bir antrenör getirerek gelişim sağlamıştık. Eğitimle sporun bir arada yürümesi konusunda sıkıntılar yaşadık ama bu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle branş olarak biz de ciddi bir atılım yaptık. Elde ettiğimiz başarılarla dünyaya ismimizi duyurduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra hedefimiz tabii ki olimpiyatlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada büyükler kategorisinde mücadele eden Nilgün Sarıoğlu, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bu şampiyonaya iyi hazırlandık. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bize her zaman destek olan Türkiye Cimnastik Federasyonuna çok teşekkür ederiz. Umarım biz de onlar için çok büyük gurur kaynağı oluruz." şeklinde görüş belirtti.

Organizasyonda gençler kategorisinde yarışan Duru Duygu Usta ise "Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Olimpiyat oyunlarına gidebilmek için sürekli çalışıyorum. Bu yolda arkamızda olan insanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.