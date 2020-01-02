Rıza Çalımbay: Alper Potuk’u Sivasspor’da görmek isterim

Süper Lig’de ara transfer döneminin hareketli takımlardan biri de lider Demir Grup Sivasspor… Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’den Alper Potuk’u takımında görmek istediğini açıkladı.

“TRANSFERİN OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”

Çalımbay: Sezona eksik bir kadroyla başladık. Sezon öncesinde eksik kadroyla çok iyi idmanlar yaptık ve kamp dönemini iyi geçirdik. Takımımızda güzel bir uyum oldu ve başarı geldi. Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncuyu kadromuza katacağız. Alper Potuk benim yakından tanıdığım bir futbolcu. Alper Potuk, Fenerbahçe’den ayrılırsa Alper de Sivasspor’u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok. Alper’i takımımda görmek isterim. Emre Kılınç ve Mert Hakan için ocak ayında gitmek zor olabilir. İki futbolcumuzda takımımızda devam edecekler.” ifadelerini kullandı.