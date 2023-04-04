Rıza Çalımbay: Artık maçların telafisi yok

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden sonra futbolda her şeyin kötü gittiğini belirten Çalımbay, “Sürekli aralar, başka şeyler ve tartışmalar oldu. Hala devam ediyor tartışmalar ve bu bütün takımları bozuyor. Biz çok iyi bir dönem yakalamıştık, çok iyi gidiyorduk. Bir anda 20 günlük araya girdik. Sonra devam ettik, ondan sonra bir daha ara verildi. Hazırlık maçı oynayamadık. Kendi aramızda maç yapabildik. Onun için de tabii ki istediğimiz seviyeye gelemiyoruz. Çok iyi bir durumdan aşağı doğru düşüyoruz ve maç eksiğimiz oluyor. Bizim her şeyden önce hazırlık maçı yapmamız lazım. Antalya’ya belki gitmemiz gerekirdi, 1 hafta, 10 gün. Orada takımlar da vardı. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Şimdi ne olursa olsun kendimizi toparlamamız gerekiyor. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Hepsinin bilincindeyiz. Sakat arkadaşlarımız vardı, aranın bize bir faydası sakat arkadaşlarımızın gelmesi oldu. Onun dışında bize çok zararı oldu. Tabii ki ne olursa olsun maçlarımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Takıma destek vermemiz gerekiyor”

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü sahalarında karşılaşacakları Başakşehir’in iyi bir takım olduğunu dile getiren Çalımbay, “Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Hem kendi sahamızda olsun hem de deplasmanda. Bugüne kadar da çok iyi şeyler yaptık. Bunu sonuna kadar devam ettirmek için ne gerekirse yapacağız. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de taraftar. Onların desteği kesinlikle çok önemli. Hem yönetim olsun hem taraftar olsun hem bizler olsun takıma çok büyük bir destek vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Lig karmakarışık”

Bu sene ligin karmakarışık olduğunu da kaydeden Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

“Neyin ne olacağı belli olmayan bir lig oldu. Bizim amacımız buradan çok iyi şekilde çıkmak. Avrupa ve ligi beraber oynadığımız için sıkıntı yaşadık. En son oynadığımız Ankaragücü maçı çok iyi oynadığımız bir maçtı. Farklı bitirebileceğimiz bir maç oldu. Güzel de oynadık, iyi de bir skor aldık mutluyuz.”

“Üzücü günler yaşadık”

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Gaziantep FK’nın deprem nedeniyle ligden çekilmesiyle yarı finale yükseldiklerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, “Her şeyden önce çok üzüldük. Keşke hiçbir şey olmadan Gaziantep ile maçımızı oynasaydık. Kendi avantajımız da vardı, sahamızda oynayacaktık. Tekrar hepsinin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle bir şeyler yaşamayız. Üzücü günler yaşadık” şeklinde konuştu.

İHA