Rıza Çalımbay: Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık

Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor’un konuğu olan Sivasspor, 3-0’lık skorla müsabakadan galip ayrılan taraf oldu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız vardı. Bu maçta da bunu gerçekleştirmemiz lazımdı. Aradan sonra, haftalardır hep deplasmanda oynadık. Bir kere içerde evimizde oynadık. İyi bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplini bozmadan düzenli şekilde oynadık. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Bu sadece bir maç önümüzde daha çok maç var. İnşallah daha iyi duruma geleceğiz. Çünkü gelmemiz gerekiyor. Mart’ta çok önemli bir Avrupa maçımız var. Türkiye Kupası da var. Ligde ne kadar iyi olursak öteki maçlara da daha hazır oluruz. Takımı tebrik ediyorum maçın başından sonuna kadar güzel bir oyunla iyi bir galibiyet aldık” dedi.