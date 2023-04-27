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27 Nisan 2023
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Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçı final niteliğinde

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ligde son 2 maçı kazandıklarının hatırlatılmasına üzerine Çalımbay, “Son 2 maçımızda da çok iyi oynadık. Antalyaspor maçının ilk 25 dakikasında mükemmel oynadık. İlk 25 dakikada 2 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Bayağı pozisyonlar yakaladık, gayet iyi işler yapmıştık. 25. dakikadan sonra ister istemez geriye çekildi takım, sıkıntı yaşadık. İkinci yarı başlarken biliyorduk Antalyaspor’un her şeyi risk edeceğini. Takım olarak gayet iyi mücadele ettik ve çok ihtiyacımız olan 3 puanı aldık” şeklinde konuştu.

“Takımıma güveniyorum”

Ligde cumartesi günü Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını söyleyen Çalımbay, “Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe’nin gücünü biliyoruz. Analizimizi yaptık. Ben oyuncu arkadaşlarımıza inanıyorum. Çok iyi işler yapacağız, bundan önce yaptığımız gibi. Bu maçı almalıyız ki bundan sonra iki maçımız daha olacak Fenerbahçe ile kupada. O maçlara rahat çıkmamız için lig maçı çok önemli” diye konuştu.

İHA

Alaturka Online
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