Rıza Çalımbay: Hedefimiz Antalyaspor maçı

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk olarak geçen hafta Trabzonspor’u 4-1 yendikleri maçı değerlendiren Çalımbay, oyun disiplinimizi hiç bozmadan maça başladıklarını söyledi.

Karşılaşmada hiçbir zaman geriye çekilmediklerini belirten Çalımbay, “Gol atmak için ne gerekiyorsa yaptık ve galibiyet için oynadık. Bizim hedefimiz oydu. Maçın başından sonuna kadar çok iyi oyun oynadık. Çok pozisyon yakaladık ve kaçırdıklarımız oldu. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık. Trabzonspor 10 kişi kalınca daha da avantaj yakaladık. Bazen 10 kişi takıma karşı oynamak çok zordur ama biz nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık” diye konuştu.

‘TRABZONSPOR GALİBİYET İLE YAŞAMAYACAĞIZ’

Ligde pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Fraport TAV Antalyaspor maçını da değerlendiren Çalımbay, “Antalyaspor iyi bir takım. Bana göre ligde zayıf bir takım yok. Antalya’da bizi zor maç bekliyor. Bunun farkındayız. Biz Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız, onu unuttuk. Bizim tek hedefimiz Antalyaspor maçı. Orada da oyunumuzun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkesin temposunun ve kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor ki oradan iyi bir şekilde dönelim. Ligde iyi bir duruma geldikten sonra hedefimiz Türkiye Kupası. Fenerbahçe ile peş peşe 3 tane maç oynayacağız. O maçlar da bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

‘TARAFTAR ÇOK ÖNEMLİ’

Ligde geride kalan haftalarda taraftara çok ihtiyaç duyacaklarına vurgu yapan Çalımbay, “Kendi sahamızda oynayacağımız maçların hepsi kritik maçlar. Biz Türkiye Kupası’nı kazanırken, Avrupa kupalarına giderken hepsinde taraftarımızla birlikteydik. Onların desteği ile çok güzel şeyler gerçekleştirdik. Taraftar çok önemli. Sezon sonuna kadar takımımızın yanında olmaları gerekiyor” dedi.