Rıza Çalımbay: Lige dönüş zor olacak

Kırmızı-Beyazlılar, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise deprem sonrasında lige dönüşü değerlendirirken, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:

“Ligde Fatih Karagümrük ve İstanbulspor deplasmanına gideceğiz. Arada bir de Avrupa maçımız var. İnşallah bu süreçte sakatlıklar olmaz. Daha önce yaşadık, düzelemiyorlar hemen. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Ligde Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında iyi oynadık. İki maçı da kazandık. Deprem hepimizi üzdü, her şeyimizi düşürdü.”

‘Herkesin morali bozuk’

“Yeniden lige odaklanmak zaman alacaktır. Ben hiçbir takımın istediği gibi oynayabileceğine inanmıyorum. Herkesin morali bozuk, herkes üzgün. Buruk ve üzücü bir lige başlayacağız. Ligde oynayacağımız iki maç bizim için çok önemli, bulunduğumuz konum itibariyle. Ligde iyi yerlere gelirsek, Avrupa’da ve Türkiye Kupası’nda istediğimiz şeyleri daha rahat yaparız.”