Rıza Çalımbay: ‘Takımı güçlendirmeliyiz’

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Hugo Vieira katılmadı. Girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Kone ise antrenmanı yarıda bıraktı. Kone’nin sağlık durumunun yarın belli olacağı öğrenildi.

“Zor bir maç”

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, “Ligin ilk maçını oynayacağız. Nasıl ilk yarıda çok iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Hatta üstün çıkmak istiyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşasak da çok iyi başladık kupa maçıyla. Kupa maçındaki net galibiyet bize moral açısından iyi oldu. Beşiktaş maçı kolay bir maç değil. 2 takım için de çok çok önemli bir maç. Bizim tek sıkıntımız, bu maça sıkıntılı gideceğiz. Sakatlarımız var. Hem de cezalı arkadaşımız var. Biraz öncede Kone antrenmanı bıraktı. İyi atlatmamız gerekiyor. Zor bir maç. Beşiktaş’la İstanbul’da oynamak çok zordur. Biz de iyi şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 3 ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyunlara devam etmek” dedi.

“Fernando’nun sakatlığı uzun sürebilir”

Takımdaki sakat oyuncular hakkında konuşan Çalımbay, “Hugo ve Rybalka’dan bu sene bize fayda gelmez. İkisi de sakatlık yaşadılar. Eski sakatlıkları nüksetti ikisinin de. Yani çok zor. Rybalka donduruldu, Hugo ile de görüşüyorlar, o da büyük ihtimalle öyle olacak. Bizim tek istediğimiz takviye yapmak. Bir an önce yapmalıyız. Ona uğraşıyoruz. Yetiştirmeye çalıştık, çok uğraştık ama istediğimiz şekilde oyuncu bulamadık. Araştırmalarımız devam ediyor ama inşallah en kısa sürede de onu bitireceğiz. Hakikaten şu anda ihtiyacımız var. Fernando’nun 4-6 haftayı bulur düzelmesi. Belki daha fazla bulabilir. Onun için orada da sıkıntı yaşayacağız. Hepsini yönetimle tekrar görüşeceğiz, ona göre takviye yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Başkanla toplantı yapacağız”

Bir an önce takviyeler yapmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Takviyeye 2 değil, 3 diyorduk, bilemiyorum. Bugün başkanla bir araya gelip toplantı yapacağız. Ondan sonra bir karar vereceğiz. Zaten bir an önce karar vermemiz gerekiyor. Çünkü ikinci yarı maçlar çok zor olacak. Bir de kupaya gidiyoruz. Mutlaka bizim alternatifli bir kadromuz olması gerekiyor. Tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Alacağımız arkadaşlarla daha da güçlenmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Taraftar müthiş destek veriyor”

İstanbul’daki Sivassporlu taraftarlar hakkındaki düşüncesinin sorulması üzerine Rıza Çalımbay, “Taraftar müthiş şekilde destek veriyor. Gerçekten çok iyi. Git gide de çoğalıyor. Zaten İstanbul’da da en çok Sivaslı vardır. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Taraftar desteğinden çok memnunuz. İnşallah aynı şekilde devam ederler. Bu maçta bizim için önemli bir maç” cevabını verdi.

Guilherme transferi

Son olarak Sivasspor’un Guilherme ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlere de Çalımbay, şu yanıtı verdi:

“Yok öyle bir şey. İlk defa sizden duyuyorum. Biz takviye yapacağız ama dediğim gibi eksik olan yerlerimize almamız gerekiyor. Onun için de hiç öyle bir şey geçmedi. Şu ana kadar bütün takım olarak hem uyumlu hem de güzel şekilde buraya kadar geldik. Uzun bir lig maratonu olduğu için burada sakatlar olacak, cezalılar olacak, bunların hepsi yaşanan şeyler. Bu maçta da keza aynı şeyler olacak. Ben kadroma güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Yine de iki kulvarda gideceğimiz için mutlaka bizim takımı güçlendirmemiz gerekiyor.” (İHA)