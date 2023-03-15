Rıza Çalımbay tarih yazıyor!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbulspor maçının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Deneyimli teknik adam İstanbulspor müsabakasıyla beraber kariyerindeki 621. Süper Lig maçına çıktı. Çalımbay, böylelikle Samet Aybaba’nın elinde olan rekoru egale etmiş oldu. Çalımbay, bir Süper Lig karşılaşmasına daha çıktığı takdirde en üst arenada en fazla görev yapan teknik adam olacak.

Kupayı kaldırmıştı

Yiğidolar’ın hocası, ayrıca Fiorentina’yı da eleyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmayı da hedefliyor. Sivasspor’u 3. kez üst üste Avrupa’ya taşıyarak büyük bir istikrar elde eden Çalımbay, tarihinde ilk kez kulübün Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasında da başrol oynamıştı.

Aslıhan Çil