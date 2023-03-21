Rıza Çalımbay tarihe geçti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türk futbolunda tarihe geçtiği Ankaragücü maçının ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. 622. kez Süper Lig’de teknik adam olarak görev yapan başarılı hoca, meslektaşı ve eski takım arkadaşı Samet Aybaba’yı geçerek en üst arenada en çok maça çıkan isim olmayı başardı.

Çalımbay, “Ben futbolcuyken de hep istikrardan yana olan bir insandım. Altyapısından başladığım Beşiktaş’ta futbolu bıraktım. Her zaman en çok oynayan oyuncular arasındaydım. Futbolu bıraktıktan sonra buna özen gösterdim. Çalıştığım yerlerde hep uzun vadeli görevler almak istedim. Bunu Sivas’ta ikinci kez uzun süreli yapıyoruz. Çünkü ben işime aşık bir insanım. Futbolu seviyorum, sahada mutluyum” sözlerini sarf etti.

İstikrar başarıyı getirdi

3 sezon üst üste bir Anadolu takımıyla Avrupa’ya gidebilmenin çok zorlu olduğunu ifade eden başarılı hoca, “Çoğu Anadolu takımı Avrupa’ya gittiği sezon küme düşerken biz bir de kulübümüze Türkiye Kupası kazandırdık. Elbette dar bir kadroyla mücadele ediyoruz ve yıpranıyoruz ama bahanelerin arkasına sığınmadan hedeflerimize gidiyoruz. Çeyrek finalin kapısından döndük. Şimdi kupa ve Süper Lig’de istediğimiz şeyler var. Onları da başaracağız” açıklamasında bulundu.