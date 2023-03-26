Rıza Çalımbay: Türkiye kupası en büyük hedeflerimizden bir tanesi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki serüvenlerini değerlendiren Çalımbay, “Demir Grup Sivasspor’da en büyük hedefim Avrupa’ya gitmekti. 3 sene üst üste Avrupa’ya gittik, çok güzel de işler yaptık ama bu işler öyle kolay olmuyor. 2-3 günde bir maç oynamak zorunda kalıyorsunuz. Sıkıntılı günler yaşıyorsunuz ve herkesten önce sezonu açıyorsunuz. Hem ligi hem de Avrupa’yı aynı anda götürüyorsunuz. O zaman sakatlıklar, yorgunluklar, bıkkınlıklar oluyor. Bizi esas yoranlardan birisi de seyahat. Avrupa’dan buraya gelip 2 gün durarak tekrar deplasmana gitmek takımı yıpratıyor. Biz de elimizden geldiğince güzel işler yapmaya çalıştık, yaptık da. Ülkemize çok puanlar kazandırdık. Kulübümüze de maddi kazançlar gelmiştir mutlaka. Anadolu takımı olarak üst üste Avrupa’ya giden bir takım olduk. Hem taraftarımıza hem de Türkiye’ye güzel maçlar seyrettirdik. Anadolu takımı olarak mükemmel işler yaptık. Ben oyuncularıma tek tek teşekkür ettim, gerçekten güzel günler yaşattılar. İnşallah önümüzde ki yılda aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

“LİGDE HİÇBİR ZAMAN İDEAL ON BİRİMİZLE MAÇA ÇIKAMADIK”

Lig ve Avrupa maçlarının aynı anda ilerlemesinin çok zor olduğunun altını çizen Çalımbay, “Fiorentina ile deplasmanda oynadığımız maçın ardından sabah 07.30’da Sivas’a geldik. Akşama doğru antrenmanımız vardı. Oyuncuların yorgunluğu ve uykusuzluğundan dolayı antrenmanı iptal ettik. Arkasından 1,5 gün sonra İstanbul deplasmanına gittik. Orda da rotasyona gittik, bazı arkadaşlarımızın sıkıntıları vardı. O maçtan döndük Sivas’ta Avrupa maçımızı oynadık. Ligde hiçbir zaman ideal on birimizle maça çıkamadık. Yine de elimizden geldiğince güzel maçlar kazandık. Deprem öncesi Alanya’yı deplasmanda, Beşiktaş’ı burada yendik. Gayet iyi gidiyorduk. Deprem sonrası maçlar iptal edildi. Ondan sonra bu tempoyu yakalamak için çok uğraşmamız gerekiyordu. Bundan dolayı ligde dediğim sıkıntılar oluyordu” diye konuştu.

“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI”

Çalımbay, lige verilen aralarda hazırlık maçı yapmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Bizim hazırlık maçı oynamamız gerekiyor. Şu anda bile oynayamıyoruz. Çevremizde oynayabileceğimiz bir takım yok. En büyük sıkıntımız bu bizim. Maç yapamamamız bizim aleyhimize oluyor. Bize en yakın olan Tokatspor ve Sivas Belediyespor ile oynuyoruz. Kayserispor ile yoğunluk nedeniyle anlaşamıyoruz. Biz ligde iyi yerlere geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Takımıma da güveniyorum. Tabi bir de Türkiye Kupası var. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bu arada sakat arkadaşlarımızın iyileşip gelmesi bizi çok sevindirecek” ifadelerini kullandı.