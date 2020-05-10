Rıza Çalımbay: Vaka azalmaya başlamışken neden zorluyoruz

Liglere başlamak için oyuncuların zorlanmaması gerektiğini hatırlatan Çalımbay: “Bugün sokağa çıkmayın deniyor, insanlarla temas etmeyin deniliyor, ancak bu denilen şeylerin hepsi futbolun içinde var. Futbol riskli bir iş. Benim tavsiyem tek bir şehirde kalan maçları oynamak. Virüs olmayan şehirlerden biri seçilsin ve çok kısa bir süre içince maçlar oynanıp, lig bitirilsin. Zaten büyük bir risk var ortada bir de deplasman riski ortaya çıktı. Deplasmana gitmek için otobüs sıkıntı, hava yolu sıkıntı ve kalınacak otel sıkıntı. Sizden önce kim kaldı? Otel temiz mi? Hep bir düşünce olacak içimizde.

‘İNSANLAR MARKETE BİLE ÇIKAMIYOR’

Futbolda mesafeyi uygulayamazsınız. Ne antrenmanda, ne maçta. Bizim antrenmanımızda 15 oyuncumuz vardı. Bu 15 oyuncuyu üçerli gruplara böldük. Bu antrenmanların bize bir yararı yok. Biz ligi oynamak, bitirmek istiyoruz ancak uygun şartlarda. Şu an oynamak için riskli bir ortam. Bu şartlar altında ligi oynamak çok riskli. İnsanlar markete bile çıkamıyor, sokağa çıkmıyor ancak biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Benim düşüncem ligi Temmuz ayının sonunda oynatabiliriz. Çünkü oyuncular mental anlamda kötü durumda. Temmuz ayının sonuna kadar oyuncular hem mental, hem de fiziksel olarak daha iyi hazırlanabilir” ifadelerini kullandı.

‘BİRAZ DAHA BEKLEMEMİZ GEREKİYOR’

“Fenerbahçe, Beşiktaş, Sancaktepe, Ankaragücü, Tuzlaspor kulüpleri yakın zamanda vaka açıklayan kulüpler. Hatta Sancaktepe’de 9 oyuncuda test sonuçları pozitif görüldü. Demek ki burada bir risk var. Bunun üstüne gitmeye gerek yok. Ülkemizde süreç iyi giderken, vakalar azalmaya başlamışken neden hemen zorluyoruz? Biraz daha beklememiz gerekiyor. Böyle bir risk ortada varken, başlama süremiz daha da uzatabiliriz. Liglere daha geç şekilde başlanabilir veya yine risk varsa, başka plan yapılır. Çünkü Federasyonumuzun 7 planı varmış ve bu planlardan biri uygulanabilir. Oyuncular şu an tedirgin durumda. Bunun üzerine gitmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sosyal hayatta, AVM’lerde sosyal mesafeyi koruyabilirsiniz, ancak futbolda böyle bir mesafe söz konusu olamaz. Biz bugün hafif hafif idmanlara başladık ama ilerleyen süreçte futbolcularımıza “hadi!” demek zorunda kalacağız. O zaman kora kor mücadele etmeleri gerekecek. O zaman ne olacak? O yüzden en küçük bir risk varsa bile liglerin oynatılmaması gerekiyor. Durumlar inşallah düzelir. Düzelene kadar biraz daha beklememiz gerekir diye düşünüyorum.”

‘BİRİLERİNİN AÇIKLAMA YAPMASI GEREK’

Antrenörler Derneği’nin ve Profesyonel Futbolcular Derneği’nin açıklama yapmasını gerektiğini hatırlatan Çalımbay: “Oynanmak istenilen maçlar şu şartlarda tatsız-tuzsuz maçlar olacak. Belki çok iyi performans beklediğimiz oyuncular kötü performans gösterecekler. Bu korkudan, bu tedirginlikten kendilerini verememeleri çok doğal. Vaka sayısı azken ligleri oynatmamak için uğraştık, şu an vaka sayısı arttı ve biz ligleri oynamaktan bahsediyoruz. Bana göre hem Antrenörler Derneği’nin hem de Profesyonel Futbolcular Derneği’nin bir açıklama yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

‘RİCA EDİYORUM ANLAYIŞLA KARŞILASINLAR’

“Protokolde yazılan şeylerin uygulanması mümkün değil. Çünkü maça başladığınız zaman her şey kora kor gidiyor. Onun için de zor şeyler yaşanabilir. Buradaki tek şey, rica ediyorum, futbolcuların ve bizim durumumuzu anlayışla karşılamaları gerekiyor. Başlangıç tarihini ileri bir tarihe almaları gerekiyor, risk 0 olduğunda maçların oynanması gerekiyor. Öbür türlü oynandığı zaman göreceksiniz bazı problemler ortaya çıkacak. Bazı oyuncular belki oynamak istemeyecek, bazıları kırmızı kart görecek, ailesini düşündüğünden dolayı mazeretle oynamayacak, belki bazı yabancılar buraya gelemeyecekler. Onun için bence en güzeli, bize anlayış gösterecek federasyonumuz. Bunu ileri bir tarihe alacaklar.”