Rıza Çalımbay ve Tamer Tuna’dan TFF’ye isyan!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile Sivasspor arasında oynanan çeyrek final ilk maçı öncesinde her iki takımın teknik direktörü de fikstüre isyan etti. Rıza Çalımbay hafta içerisinde dile getirdiği hava koşulları ve saat tepkisini sürdürürken, Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da yayıncı kuruluşta maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun maç planlama müdürlüğüne tepki gösterdi.

İki takım da sıkışık ve soğuk hava koşullarında 20.30’da maç oynanmasından şikayetçi…

RIZA ÇALIMBAY’IN SÖZLERİ

“Biz maça iyi hazırlanamadık, büyük şikayetlerimiz var. Bir futbolcu 72 saat içinde ancak kendini toparlayabilir. 20.30’a maç koyuyorlar, gittiğimizde uçağın inip inmeyeceği belli değil. Ben 1,5 gün sonra Başakşehir ve Trabzon maçına nasıl çıkayım?

Belki fikstürü yapan arkadaşlar bilmiyor, Sivas’ta saat 8’de sıcaklık sıfırın altına iniyor. O saatte ne futbolcu oynayabilir, ne taraftar gelebilir. Dinleniyoruz, bir gün sonra Trabzon’a gidip final maçı oynuyoruz. Bu adaletsizce oluyor.”

TAMER TUNA’NIN SÖZLERİ

“Saygıyı ve sevgiyi ancak acı hadiselerde yaşıyoruz. Bunların dışına çıkmak için kendimizi iyi yönetmemiz gerekiyor. Sivasspor’un içinde bulunduğu durum önemli. Biz de alt tarafta büyük mücadele veriyoruz. Kadromuzda önemli eksikler var. Turu geçmek istiyoruz. Maç programına bakıyoruz. 60 saat sonra Kayseri’de Kayserispor ile oynayacağız. Bir anlamda final maçı olacak.

Bu kış şartlarında maç programlarını yaparken daha dikkatli olunmalı. Bugün 20.30’da, Pazar 13.30’da Kayseri deplasmanındayız. Perşembe Sivas’ta rövanş maçımız var ve bu kış koşullarında yine 20.30’da!”