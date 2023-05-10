Rıza Çalımbay’dan, A Milli Takım sözleri: Türk hoca lazım!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yayıncı kuruluş beIN Sports’a konuştu. Geçtiğimiz hafta FANATİK’e verdiği röportajda A Milli Takım için teklif gelirse şartsız kabul edeceğini ve sözleşme için para konuşmayacağını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı bu isteğini yineledi.

‘Bizim için Milli Takım bambaşka’

A Milli Takım iddialarının sorulması üzerine deneyimli futbol adamı, “Kuntz benim arkadaşım, beraber oynadık. Çok iyi bir insandır, çok da severim. Ben Milli Takım’da yabancı antrenörün faydalı olacağına inanmıyorum. Fatih Hoca, Şenol Hoca çok güzel şeyler yaptı. Mustafa Hoca ile biz Avrupa Şampiyonası’na gittik. İlk 8’de bitirdik. Avrupa’daki gelen arkadaşlarımız, kulüplerde çalışabilir, o normaldir. Ama milli maçın, özellikle Türkiye için diyorum, bizlere gelince duygulanıyoruz. Ben Milli Takım’ın her yerinde oynadım. Bizim için bambaşka Milli Takım. Çalışırsam dedim, para falan düşünmem. Yerli antrenörün daha faydalı olacağına inanıyorum. Olursa bütün arkadaşlarımız seve seve görevini yapar. Ben iddia ediyorum, başarılı da olurlar” dedi.

‘Dünyada bizim gibi kısıtlanan yok’

Yabancı kuralı için de açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Yabancı antrenörler buraya gelince şaşırıyorlar. Dünyanın hemen hemen her yerinde yabancı sayısı serbest. Bizim gibi kısıtlanan yok. Bu, onlara ilginç geliyor. A Milli oynamıştır, başka bir şeydir… Kriterlerini yapabilirsiniz. Geçen maçta bir türlü ayarlayamadık yerli-yabancıyı. Bence serbest olsun ama altyapıdan kesinlikle oyuncu almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.