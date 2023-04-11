Rıza Çalımbay’dan, Trabzonspor açıklaması! Yeşil ışık yaktı…

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Sırasıyla; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nden elenerek Avrupa defterini kapatan Bordo-Mavililer, Süper Lig’de de zirve yarışına çok erken havlu attı. Yarıştan kopan Fırtına’da teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti, yönetimin isteği doğrultusunda tecrübeli hocanın yardımcısı Orhan Ak geçici olarak takımın başına geçti. Fakat genç çalıştırıcı ile çıkılan 3 maçta alınan 2 mağlubiyet sonrasında Ak da istifa ettiğini duyurdu.

‘Kimileri inanılmaz paralar talep etti’

Karadeniz devi sezon sonuna kadar takımı futbol direktörü İhsan Derelioğlu’na emanet etti. Bu süreçte teknik adam adayları gündeme gelirken Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan da konuyla ilgili taze bilgiler verdi. Bordo-Mavililer’in patronu, “Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti” ifadeleriyle net konuştu.

‘Trabzonspor bambaşka bir yer’

Bu açıklamadan kısa bir süre önce ise Fırtına’nın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu. Sivasspor’la üst üste 3 sezon Avrupa’ya katılan Yiğidolar’ın hocası, Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Bazen adımız milli takımla geçiyor ama nedense olmuyor. Trabzon’da çalıştım. Trabzonspor’u 13. sırada aldık ve ligi 5. sırada bitirdik. Trabzonspor bambaşka bir yer. Şu anda görüşmemiz mümkün değil, sezon sonu ne olur bilemeyiz” yorumunu yaptı.

175 maça çıktı

Kırmızı-Beyazlılar’ın başında 175 maça çıkan Rıza Çalımbay 1.55’lik puan ortalaması yakaladı ve şu an Süper Lig’de aktif olarak en uzun süre bir takımın başında bulunan teknik adam unvanını aldı.

Süper Lig’de en çok maça çıkan teknik adam!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmayla birlikte Kırmızı-Beyazlı takımın deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni bir rekorun sahibi olmuştu. Çalımbay, Ankaragücü mücadelesiyle birlikte Süper Lig’deki 622. maçına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu. Çalımbay’ı 621 maçla Samet Aybaba takip etti. Listenin 3. sırasında 593 maçla Şenol Güneş, 4. sırasında ise 542 maçla Aykut Kocaman yer aldı. 542 karşılaşmayla listenin 5. sırasında ise Yılmaz Vural yer alıyor.