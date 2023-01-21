Rıza Çalımbay’dan transfer ve Uğur Çiftçi mesajı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 veya 2 transfer yapacaklarını söyleyen Çalımbay, takımdaki 3 forvetin 3’ünün de sakat olduğuna vurgu yaptı. Çalımbay, şunları söyledi: “Örneğin; kupa maçında 3 forvetimiz vardı, 3’ü de sakattı. Antep maçına da eksik gideceğiz. Çünkü Karol ve Leke’nin gelme şansı yok. Bu ara sıkıntılıyız ama inşallah en kısa sürede takviyelerimiz de yapıldığı zaman alternatifimiz biraz daha olacak. Yönetim uğraşıyor, almaya çalışıyor. Devre arasında transfer yapmak kolay değil, çok zor. Biz de ekip olarak her yeri araştırdık. İnşallah 1-2 transfer yapmaya çalışacağız.”

‘ Galatasaray ‘ın suçu yok’

‘Galatasaray camiası, yaptığınız açıklamalara tepki gösteriyor. Neler söylemek istersiniz?’ şeklindeki soruya Çalımbay, şu cevabı verdi: “Ben insanları anlamıyorum. Kötü de konuşmak istemiyorum bunu yapanlara karşı. Bizim Galatasaray ile ne işimiz var? Galatasaray takımıyla biz mükemmel bir maç yaptık. Bu maçın Galatasaray ile bir alakası yok ki. Orada Galatasaray’ın bir suçu yok ki. Hiç kimsenin bir suçu yok. Orada yapılan yanlış bize patladı.”

‘Uğur’un gitmesi için…’

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Uğur Çiftçi’nin transferi hakkında son durumu anlatan Rıza Çalımbay, “Emre’nin adı geçti. Bizi istemeyeni zorla almamız mümkün değil. Emre de haklı olarak Galatasaray takımında oynuyor. Buradan bir yere gitmek istemeyebilir. 3 büyük takımdan bir tanesi. Onun için de bir şey diyemezsin oyuncuya ama sol bek almadan Uğur’u bırakma şansımız yok” yorumunu yaptı.