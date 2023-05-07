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7 Mayıs 2023
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Rıza Çalımbay’dan Yatabare’ye sert eleştiri

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor’a konuk olan Sivasspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı kart pozisyonu ile ilgili olarak Yatabare’nin hareketinin maçın önüne geçtiğini söyledi. 

Tecrübeli teknik adamın sözleri şu şekilde:

“Bütün amacımız puan ve puanlar almaktı. Maalesef arkadaşımızın yapmaması gereken bir hareketle 10 kişi kaldık. Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın ön planına çıktı. Onlar daha hırslı, daha iyi mücadele ettiler. Öyle maçlarda takımı yalnız bırakmak yanlış bir şeydi. 10 kişi de bir şeyler yapmaya çalıştık. Bütün ofansif arkadaşları oynattık. Bugün şanssız günlerden biri yaşandı. Futbolda galibiyet, mağlubiyet hepsi olabilir. Mağlubiyet aldığımız için üzgünüz. Bu sezon bizim için baya yorucu oldu. Kalan maçlarımızı iyi şekilde bitirip ondan sonra bakacağız” 

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