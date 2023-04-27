Rıza Çalımbay’lı Sivasspor, hem kupanın hem ligin kaderini belirleyecek

Ligin en dar kadrosuyla Avrupa’da gruptan lider çıkıp ülke puanına çok önemli katkı yapan, Süper Lig’de de 37 puana ulaşarak rahata ulaşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun finalinde kaderi belirleyecek isim haline geldi. Ligi ilk 10 içinde tamamlamak isteyen Yiğidolar’ın hocası, tarihinde ilk kez Sivasspor’a kazandırdığı Ziraat Türkiye Kupası’nı ise üst üste ikinci kez müzeye taşımayı hedefliyor. Çalımbay’ın takımının sergileyeceği performans bir anlamda hem ligin hem de kupanın kaderini belirleyecek.

Fenerbahçe için final niteliğindeki Süper Lig maçında bu hafta rakibini ağırlayacak olan Kırmızı-Beyazlılar, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda da hafta içinde yine Sarı-Lacivertliler’le yarı final müsabakası oynayacak. Çalımbay, ligin 35. haftasında ise Galatasaray’a konuk olacak ve şampiyonluk yarışının belirleneceği çok kritik bir müsabakaya çıkacak.

TEK HEDEF ZAFER

Yani Süper Lig’de şampiyon olmak isteyen takımların yolu; 625 kezle Türk futbolunun Süper Lig’de en fazla maça çıkan hocası olan Rıza Çalımbay’ın önünden geçecek. Daha önce defalarca dev rakiplerine karşı üstün sonuçlar elde etmeyi başaran deneyimli teknik adamın tek hedefi yine galibiyetlerle sezonu mutlu kapatmak.

‘ZOR AMA BAŞARACAĞIZ’

Zorlu randevular hakkında konuşan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

“Fenerbahçe zor bir takım, büyük kadroya ve imkanlara sahip. Onun için kolay bir maç değil ama kupa çift maç olduğu için herkesin şansı ortada, eşit yani. Kimseden çekinmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz ve futbolumuzu oynamaya bakıyoruz. Önümüzde büyük bir hedef var. Hem takım hem Sivasspor hem de oyuncular için çok güzel bir hedef var. O maçı kazanmamız gerekiyor. İki maçı da iyi şekilde bitirip finali oynamamız gerekiyor. Öncelikle ligde çok iyi gitmemiz gerekiyor ki kupayı daha rahat şekilde oynayalım. Rahat derken de başka bir şey düşünmeden oynayalım.”