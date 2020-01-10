Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşkında ilk kare

Uzun yıllar Eylül Su Sapan ile aşk yaşadıktan sonra aşk hayatında dikiş tutturamayan Rıza Kocaoğlu, Zeynep Bastık ile de kısa süreli birliktelik yaşamıştı. Son dönemde Rıza Kocaoğlu’nun Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladığı da iddia edilmişti. Çukur dizisinin ‘Aliço’su Rıza Kocaoğlu aradığı aşkı bu sezon kadroya dahil olan ‘Nehir’ karakterini canlandıran Hazal Subaşı’nda buldu.

İkili geçtiğimiz gece ‘Biz Böyleyiz’ galasına ayrı ayrı katıldı. After partide beraber eğlendi. Gecenin sonunda Hazal Subaşı’nın Cihangir’de kiraladığı öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu’nun eskiden ikamet ettiği lüks dairede bitti.

KONUŞMAMIZ LAZIM

Boğaz manzaralı lüks dairesinden öğlen saatlerinde çıkan çift, Cihangir’den Karaköy’e yürüdü. Birbirlerine aşk dolu sözler sarf eden ikili fotoğraflarının çekildiğini dahi fark edemedi. Kocaoğlu ve Subaşı çiftinin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmesi de dikkat çekti. Kocaoğlu ışıklardan geçecekleri sırada habercileri fark edince bir anda koşmaya başladı. Sevgilisine de koşmamız lazım diyerek seslendi. Gazetecilerin görüntü alamadığını düşünen ikili fotoğraflarının çekilmemesi için ilk buldukları taksiye atlayarak gözlerden kayboldu.

DİKKAT ÇEKEN YAŞ FARKI

Rıza Kocaoğlu (40) sevgilisi Hazal Subaşı ise (22) yaşında. Kocaoğlu’nun eski sevgilileriyle de aralarında yaş farkı bir hayli fazlaydı.

