Rize Valisi’nden takdir toplayan hareket

Rize Valisi Kemal Çeber, Her Şey Rizemiz için” sloganıyla başlattığı toplantılara ilde bulunan siyasi partilerin il başkanlarıyla başladı.

Akşam saat 20.00’de başlayan ve yaklaşık iki saat süren toplantı video konferans sistemiyle yapıldı. Toplantıya AKP İl Başkanı İshak Alim, MHP İl Başkanı İhsan Alkan, CHP İl başkanı Saltuk Deniz, İyi Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık, SP İl Başkanı Muhammet Kaçar ile Yeniden Refah Partisi İl başkanı Mehmet Akif Zerdeci evlerinden katıldı.

CORONA VİRÜSÜ VE ÇAY SEZONU KONUŞULDU

Siyasi parti ayrımı yapmadan aynı anda altı partinin il başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda corona virüsü ve yaklaşan çay sezonu nedeniyle alınan ve alınması gereken önlemler hakkında görüşüldüğü belirtildi.

Toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Vali Çeber, “‘Her şey Rizemiz İçin’ sloganıyla ev sohbeti samimiyetinde gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda, il başkanlarının Rize sevgisi ve konular üzerinde ki hakimiyetleri toplantının çok verimli geçmesini sağladı” dedi.

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