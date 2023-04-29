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29 Nisan 2023
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Rize’de araç dereye düştü: 4 ölü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Rize’nin Çayeli ilçesinin Buzlupınar köyü mevkisinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Hayrullah Bilgin idaresindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını da aşarak dereye düştü.

ANNE, BABA, KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ve Mehmet Özdemir’in, kaza yerinde hayatını kaybettiği, Mürvet Özdemir’in de (54) ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Cenazeler savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Alaturka Online
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