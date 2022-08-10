Rize’de havuzda çocuklara harem-selamlık uygulama

Rize’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda haftanın iki günü, 12-13 yaş arası erkek çocuklar için özel seans uygulamaya koydu. Bu saatlerde uygulanan kız ve erkek çocuklarda karma eğitimi kaldıran müdürlük, belirlenen gün ve saatlerde kulüplerin daha önce planlanan eğitim ve sporcu antrenman saatlerini de iptal etti.

Elif ÇAVUŞ

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tepki çeken bir uygulama başlattı. İddiaya göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden bir öğretim görevlisi, sporcu yetiştirme önceliği olan Olimpik Yüzme Havuzu’nda erkek çocuklarını yüzme dersine getirdi.

Havuzda kız ve erkek çocukların karma eğitim almalarına tepki gösteren öğretim görevlisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu. Şikayetin iletildiği Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, erkek çocuklara özel seans koyma kararı aldı.

“KADIN SEYİRCİ YA DA ANTRENÖR ALINMAYACAK” İDDİASI

İl Müdürlüğü Çarşamba ve Cuma günü 13.00 ve 14.00 saatleri arasında 12-13 yaş arası erkek çocuklar için özel seans uygulamaya koydu. Bu saatlerde uygulanan kız ve erkek çocuklarda karma eğitimi kaldıran müdürlük, belirlenen gün ve saatlerde kulüplerin daha önce planlanan eğitim ve sporcu antrenman saatlerini de iptal etti.

İddiaya göre müdürlük, erkek çocukların havuzda serbest yüzme ve ya eğitimleri sırasında kadın antrenörlerin havuza girmesine de yasak getirdi. Bu saatlerde tribünlere kadın izleyici de alınmayacağı öne sürüldü. Öte yandan, çocuklarının yüzme dersleri iptal olan veliler, kararın uygulanmaya başlanması ile sadece şikayette bulunan öğretim görevlisinin erkek çocukları havuza gittiğini, havuzun tüm kulvarlarıyla birlikte öğretim görevlisinin erkek çocuklarına tahsis edilmiş olduğunu ileri sürdüler.

VELİLER TEPKİLİ

Rize Olimpik Havuzu’nda yeni düzenleme ile birlikte Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri erkek yetişkin ve erkek çocuklara ayrılırken, kız çocukları ve kadınlar sadece Perşembe günü havuzdan faydalanabiliyor. Pazar günü ise havuz, ailelere hizmet veriyor. Daha önce planlanan eğitim saatleri iptal edilen sporcu ve yüzme dersi alan kız çocuklarının aileleri karara tepki gösterdi. Çocuklar arasında harem- selamlık uygulaması başlatan kararın akıl tutulması olduğunu belirten veliler, il müdürlüğü, valilik ve bakanlığa çağrıda bulunarak bu yanlış karardan dönülmesini talep ederek, bakanlığa şikâyette bulunacaklarını söylediler.

İL MÜDÜRÜ: TALEP GELİNCE BÖYLE BİR SEANS KOYDUK

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, aldıkları kararla ilgili SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bazı velilerden ‘erkek çocuklarımız havuza ayrı girsin’ şeklinde talep geldi. Bizim zaten yetişkin guruplarımızda bayan-erkek seansları da var, karma seanslarımız var. Ama çocuklarda bunu uygulamamıştık. Velilerden böyle bir talep gelince, böyle bir seans koyduk. Sadece o veli için değil. Herkesin kendi tercihidir. “Bizim erkek çocuklarımız kızlarla aynı seansta havuza girmesin” dediler. ‘Peki’ dedik. Yerimiz olduğu için onlar içinde ayrı bir seans koyduk. Vatandaşın isteklerini geri çevirmedik” dedi.

“ÇOK DA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK”

Şikayet doğrultusunda böyle bir karar almadıklarını ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

– CİMER’e şikayette bulunan kişiyi tanımıyorum. 8-9 tane veli beni aradı. Biz de arkadaşlarla bir araya geldik. Bir ayarlama yaptık. Vatandaşın tercihidir, çok fazla bir şey diyemeyiz. Çok önemli bir şey yok ortada. 12-13 yaşında erkek çocuğu olanların böyle bir talebi var. Bakanlığımızın bize talimatı şu; herkesin tercihine göre onlara hizmet verin. Karma seans da var, bayan-erkek de var.

– Aldığımız karardan özel kulüpler rahatsız olabilir. Bizim önceliğimiz özel kulüpler değil. Özel kulüplere havuzu tahsis ediyoruz. Özel kulüpler vatandaşlardan ücret alıyor. Bu özel kulüplerin saatlerine erkek çocuklara özel seans koyduğumuz için rahatsız olmuş olabilirler. Bayan antrenörlerimizin erkek çocukların seansına girmesini yasakladığımız ya da o saatlerde kadın seyirci içeriye alınmayacak gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir ayrım yapmadık.

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