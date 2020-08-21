Rize'de karantinada olmasına rağmen Valiliğe girmeye çalışırken yakalanan kişi hakkında işlem yapıldı

RİZE (AA) – Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinada olmasına rağmen Valilik binasına girmeye çalışırken yakalanan kişi hakkında idari işlem yapıldı, suç duyurusunda bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber'in, pandemi sürecinde karantina, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanların takibinin hassasiyetle yapılması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Bu kapsamda kurum binaları girişlerinde önlemler alındığı bildirilen açıklamada, "Valilik görevli polis memurları tarafından yapılan kimlik kontrolleri sonucunda, karantina kurallarına uymayarak Valiliğe girmeye çalışan bir kişi tespit edilmiş ve kurallara uygun şekilde ikametine ulaşımı sağlanmıştır. Ayrıca şahsa idari cezai işlem uygulanmış ve Rize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Hassas bir süreçten geçildiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşlardan, kurallara uyma konusunda daha dikkatli olmaları, kendileri ve çevrelerindeki kişileri riske atacak davranışlar içinde bulunmamaları istendi.