Rize'de karantinayı ihlal eden 15 kişi yurda yerleştirildi

RİZE (AA) – Rize'de karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 15 kişi yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayan 15 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, Çayeli ilçesinde Kovid-19 denetimleri kapsamında yapılan kontrollerde, oyun oynatan ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden işletmelere ve toplam 9 kişiye idari işlem uygulandığı kaydedildi.