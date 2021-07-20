Rize’de kayıp iki kişi aranıyor… 2 bin 860 kişi sel için seferber

Rize’de geçen hafta çarşamba yaşanan, 6 kişinin öldüğü sel ve heyelan felaketinde Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları bayramda da ara verilmeden sürüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2 bin 860 personelin görevlendirildiği kentte, kaybolan 2 kişi için dere yatakları taranıyor.

DALGIÇLAR DERE VE DENİZDE

Arama çalışmalarına 108’i dalgıç olmak üzere 305 personel katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve jandarmaya ait 4 köpekli arama timiyle de arama çalışmalarına destek veriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 2 helikopterle de havadan dere yatakları taranıyor.

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Selin en çok etkilediği Güneysu ilçesi ile Büyükköy ve Muradiye beldelerinde balçık temizlik çalışması da sürüyor. Ekipler yerleşim yerlerindeki balçıkları iş makineleri yardımıyla kaldırıyor. Cadde ve sokakların eski haline dönüştürülmesi için çalışan ekipler bir yandan da tıkalı menfezleri açıyor, hasarları gideriyor.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından sürdürülen hasar tespitlerinde bin 198 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda; 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edildi.

İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 26 personel, 4 araç ile zarar tespit çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de oluşturulan 21 hasar tespit ekibi ile sahada çiftçilerle yüz yüze görüşerek hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

BÖLGE İÇİN YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarın öğlen saatlerinden itibaren bölgede yoğun yağış beklendiği belirtilerek yaşanabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. DSİ ekipleri de olası taşkın riskine karşı Rize ve Trabzon’da kritik noktalarda iş makineleri ile önlem alacak. (DHA)

İlginizi Çekebilir Rize’de felaket böyle geldi: Son anda kaçtılar